La gran batalla

"No me gustó para nada": duras críticas a la presentación de Adry Vargas, ¿qué pasó?

La famosa junto a la academia ‘Idols Dance’, presentó una coreografía en el ritmo de samba, y no lograron llenar las expectativas de los jueces.

Silvia Sanchez

15/09/2025 22:06

Santa Cruz, Bolivia

En la nueva semana de competencia de ‘La Gran Batalla’ cuatro equipos se presentaron durante la noche de este lunes, la primera en subir al escenario fue Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’, ellos presentaron una canción de Pabllo Vittar, y su éxito ‘São Amores’, un tema lleno de ritmo y alegría.

Sin embargo, pese al esfuerzo del equipo y la energía que intentaron transmitir, no lograron alcanzar las expectativas de los jueces.

La primera evaluación fue realizada por Elka Meyer, y ella hizo varias observaciones a la academia de baile, pues consideró que hubo muchos errores durante la presentación.

“Creo que estaba sucio y descoordinado, estando descalzos tienen que bajar más a tierra, estaban muy arriba, creo que hubo momentos en la imitación que, si se le pasó, Adry, hubo momentos en que la cantante gritaba, pero usted no lo hizo”, afirmó.

 

Mientras que Tito Larenti fue mucho más duro con el equipo, y él dijo que la presentación no le gustó para nada, pues aseguró que el equipo no coordinó para nada.

“Desordenado todo, así es lo que vi, descoordinados, por momentos fuera de tempo, hablo de los bailarines, no se encontraron en ningún momento, no me gustó para nada, en cuanto a Adry, no te noto firme, te noto insegura, evitemos hacer cosas que van a entorpecer a nuestra presentación”, expresó.

 

Los jueces, entre Tito Larenti y Rodrigo Massa cuestionaron al coach, y observaron la coreografía que organizó para el equipo, y señalaron que no hubo coherencia en el baile de la artista.

Por su parte, Adry agradeció las palabras de los jueces, y lamentó no haber logrado alcanzar las expectativas, pero se comprometieron a seguir trabajando.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

