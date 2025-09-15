¡Por mínima diferencia! Ornella Arredondo y ‘Divertimento’ fueron eliminados de ‘La Gran Batalla’

Al finalizar el programa en vivo, y tras conocerse a los dos equipos en riesgo de eliminación, el público, mediante votación, decidió salvar a Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’, quedando eliminada Ornella Arredondo y junto a la academia ‘Divertimento’.

La votación del público fue habilitada durante cinco minutos, y los votos terminaron de la siguiente manera:

Marcela Palacios y ‘Sport Dance’, lograron el 52,2 %

Ornella Arredondo y ‘Divertimento’, obtuvieron el 47,8 %

Los otros dos equipos de la noche, Sisi Eguez y la academia ‘Passion Dance Bolivia’ junto con Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’ fueron salvados por los jueces, pues consideraron que hicieron mejores presentaciones.

Ornella y su equipo se despidieron del escenario con mucha tristeza y agradecieron por el apoyo logrado a lo largo de la competencia.

A partir de este lunes inicia una nueva etapa de ‘La Gran Batalla’ cinco equipos se presentarán dentro de una nueva dinámica en el escenario.

