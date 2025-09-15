“Fue un mejor show”: Sisi Eguez y ‘Passion Dance Bolivia’ los primeros salvados de la noche

El primer versus de la noche fue entre los equipos de Marcela Palacios y Sisi Eguez, ambos gustaron al público presente en el set.

Para arrancar la noche, iniciaron los cochabambinos, Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’ subieron al escenario e interpretaron una canción bastante conocida: ‘Thank You’ de la artista Dido, la puesta en escena gustó mucho a los jueces, pero hicieron algunas recomendaciones al cuerpo de baile.

Para seguir con el versus, fue el turno de Sisi Eguez y la academia ‘Passion Dance Bolivia’. El equipo interpretó a una de las artistas más icónicas del mundo de la música, como es Madonna y su éxito “La Isla Bonita”, la presentación gustó a los jueces, pero le hicieron varias observaciones.

Para la juez Elka Meyer, la presentación de Marcela “estuvo más acorde a la canción”, señaló que hubo cambios favorables en la coreografía, pero tuvieron algunos errores. En tanto, acerca de la coreografía de Sisi Eguez, observó que hubo más energía en el personaje, e hizo recomendaciones al cuerpo de baile para mejorar la técnica.

Para Tito Larenti, la presentación de Marcela no fue del todo buena, “no están bien trabajados, yo he visto que el equipo no entiende mucho de musicalidad, no me gustó para nada el trabajo”, afirmó.

Foto Red Uno

Sobre la presentación de Sisi, dijo que hubo mejorías, aunque todavía “faltó para ser Madonna”.

Gabriela Zegarra destacó las mejoras en ambos equipos, “hubo cambios, pero se notó, faltó transmitir un poco más”, dijo sobre Marcela y Sport Dance. En tanto, sobre Sisi, también resaltó el acompañamiento del equipo “de principio a fin”.

Finalmente, Rodrigo Massa, dijo que le gustaron los cambios en el equipo de Marcela y que Sisi todavía tuvo problemas con la imitación de la letra.

“No fue nada fácil, una decisión difícil, ambos equipos tienen que trabajar mucho, hubo un equipo que nos mostró un show de más calidad”, dijo Rodrigo Massa, anunciando a Sisi Eguez y la academia Passion Dance Bolivia, como el primer equipo salvado de la noche.

Mira la programación en Red Uno Play