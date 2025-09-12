Rodrigo Giménez cautivó al jurado con su presentación en inglés

El último equipo en presentarse en el escenario de ‘La Gran Batalla’ fue el de Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’, y ellos presentaron la canción ‘The Final Countdown’, interpretada por Europe, un tema estrenado en 1986.

La evaluación de los jueces fue bastante buena, todos destacaron la participación del famoso y de los bailarines.

Tito Larenti fue el primero en pronunciarse, y señaló que la energía del equipo fue contagiante y que hicieron un buen trabajo.

“A mí me encanta tu energía, creo que eso es lo que pusieron hoy, algunas cositas del lip sync, dejaste de cantar por algunos momentos, pero creo que hiciste un gran trabajo, creo que hubo algunos detalles, traten de trabajar el escenario para que no se choquen, pero la verdad, están haciendo un buen trabajo”, manifestó el juez.

Por su parte, Elka Meyer, hizo algunas recomendaciones al equipo para que puedan mejorar sus futuras presentaciones.

“Una muy buena puesta en escena, porque tienen fuerza y drama, tengan cuidado en los pasos y coordinación, además del conteo, pero en general, fue amena”, expresó.

El equipo estuvo muy contento con la devolución, indicaron que deben pulir algunas cosas, y se retiraron del escenario agradeciendo a todos.

