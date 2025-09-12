¡Maravilloso! Tito Larenti elogió la presentación de Basti y ‘Aurea Crew’, ¿qué pasó?

Fue el turno del cochabambino Basti y la academia ‘Aurea Crew’, y el equipo interpretó una canción de Elton John, y su éxito “Your Song”, la puesta en escena impresionó a todos, sobre todo a los jueces.

Sin embargo, hubo observaciones por parte de Rodrigo Massa, algo que también fue cuestionado.

Para Tito Larenti, la presentación fue muy buena, tanto así, que felicitó al equipo.

“La verdad que me gustó tu trabajo con la imitación, tu equipo ha hecho un maravilloso trabajo, muy lindo, felicito esta presentación”, afirmó Larenti, llegando a impresionar a todos.

En tanto, para Rodrigo Massa, también fue de destacar, aunque observó parte de la interpretación corporal de los bailarines, además de la expresión en sus rostros,

“Estoy de acuerdo, el equipo hizo un trabajo muy bonito, lo único que hubiera cambiado es que, en algunos momentos, debían sufrir un poco más, el semblante tiene que ser un poco más ligero, a Basti, felicidades por la imitación, yo siento que el bailarín tiene que ir a la par de la canción”, expresó el juez.

La juez Elka Meyer, hizo algunas observaciones a la evaluación de Rodrigo, sin embargo, el juez, se ratificó en su opinión.

Antes de dejar el escenario, Basti agradeció a los jueces por sus palabras, y terminó revelando que tenía una relación con otra de las participantes, Sisi Eguez.

