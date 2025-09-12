“Terminó en desastre”; ¿Qué pasó con la presentación de Ornella Arredondo y Divertimento?

Arrancó la última noche de competencia de la semana, y los equipos empezaron con mucha energía, fue así que la encargada de estrenar el escenario fue el equipo de Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’, y ellos interpretaron la canción “I Will Survive”, de Gloria Gaynor, estrenada en 1978.

La esperada evaluación de los jueces se centró sobre todo en la interpretación de las canciones en el idioma inglés.

La juez Gabriela Zegarra fue la primera juez en brindar su evaluación, y ella hizo referencia a que la famosa estaba más relajada, menos nerviosa, pero que tuvo muchos problemas con la interpretación.

“Siento que intentaste más que las anteriores, te veías más relajada, pero el tema de la imitación, la letra muchas veces te ganaba y se te iban las palabras, siento que tu actitud me gustó, y los chicos lo hicieron muy bien, fue algo diferente”, manifestó Zegarra.

En tanto para Rodrigo Massa, la presentación de la academia de baile fue de destacar, “una de mis coreografías favoritas”, sin embargo, también observó los errores de la famosa en la imitación de la canción, “falló bastante, se notaba la incomodidad, terminó siento un pequeño desastre ahí arriba del escenario, faltó bastante ensayo”, expresó Massa.

Tito Larenti también opinó acerca de la presentación, y pidió más ensayo al equipo y la coach, al igual que Elka Meyer, sin embargo, el equipo aseguró que ensayaron todo el tiempo, y que todavía continuarán preparándose para mejorar.

Por su parte Ornella admitió los problemas con el idioma de la canción, y pidió un voto de confianza para su equipo.

