¡Cumplió! Rodrigo Massa prometió raparse la cabeza si Bolivia vencía a Brasil

Nadie lo podía creer, y el Rodrigo Massa, finalmente cumplió el reto que el mismo se impuso al calor de las expectativas por el partido que disputaron Brasil y Bolivia, donde había prometido raparse la cabeza, en caso de que la Selección Nacional, venciera a su rival.

Tras consolidarse la victoria de Bolivia frente a Brasil, los presentadores del Streaming de ‘La Gran Batalla’, fueron los encargados de recordar a jueces y presentadores, las promesas que habían hecho, por lo que Leonel, también cumplió, compartiendo comida con todo el programa.

En medio del nerviosismo, fue el turno de Rodrigo Massa, y pese a que muchos se ofrecieron a raparle la cabeza, un barbero profesional ingresó al set y empezó a rapar la cabeza del juez.

Alguien que también se sumó y ayudo a rapar la cabeza de Rodrigo Massa, fue el jugador de fútbol y miembro de la Selección Nacional, Robson Matheus.

A continuación, te invitamos a revivir este momento divertido del programa, un momento inolvidable para muchos:

