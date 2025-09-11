¡Emotivo! El futbolista Robson Matheus declaró su amor a Eugenia Redin en 'La Gran Batalla'

El volante izquierdo de ‘La Verde’ emocionó a todos con su historia de amor.
10/09/2025
El escenario de ‘La Gran Batalla’ no terminó de llenarse de fiesta durante este miércoles, y después de que los jueces y presentadores empezaron a cumplir con sus promesas, notaron la presencia de un grande del fútbol nacional, Robson Metheus, llegó al escenario para poder apoyar a Eugenia Redín, quien ahora es su novia.
Después de haber recibido felicitaciones por parte de los jueces y los presentadores, Robson reveló que finalmente logró declararle su amor a Eugenia Redin y ella aceptó ser su novia.
El momento llenó de emoción a todo, pues Robson contó que fue todo un caballero a la hora de declararse.
“Fuimos a almorzar y después le pedí un postre y en el plato decía la pregunta, ¿quieres ser mi novia?, entonces yo me arrodillé y le dije, eres mi vida, ¿quieres ser mi novia? y ella dijo que sí”, relató el seleccionado boliviano.
Robson también compartió el momento de alegría que vivió tras la victoria frente a Brasil, y dijo estar muy feliz por haberle brindado ese regalo al país, “es lo que se merece el pueblo boliviano”, dijo.
Robson llegó hasta el set para poder apoyar a su novia, y también ya planifican sus próximos viajes, por los partidos de la selección.
Así fue este momento del programa:
