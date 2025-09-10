TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Iribel Méndez y ‘Fusión Dance’ impactaron con su presentación: esta fue la reacción del jurado

El equipo recibió buenas apreciaciones por parte de los jueces, algo que los llenó de emoción.

Silvia Sanchez

09/09/2025 23:28

Santa Cruz, Bolivia

Para finalizar el programa, el último equipo en subir al escenario fue el de Iribel Méndez y la academia ‘Fusión Dance’, y ellos interpretaron la canción “Zombie”, interpretada por “The Cranberries”.

La presentación recibió buenas devoluciones por parte de los jueces, quienes destacaron la energía del equipo sobre el escenario.

Para la juez Elka Meyer, la propuesta de baile, “fue bastante apropiada, hubo buen trabajo corporal, tengan cuidado con algunos detalles, en general se entendió la idea, y sigan así”, manifestó.

Por su parte, para Gabriela Zegarra, la energía del equipo fue de destacar, ya que todos habían mostrado una buena interpretación del personaje.

“Me quedé viendo todo, todo fue llamativo, creo que todos se metieron en el personaje, a mi parecer hubo bastante energía, y sí, me gustó”, sentenció Zegarra.

 

En su despedida del escenario, Iribel, dijo estar feliz de haber interpretado la canción, y sobre todo de haber podido transmitir el sentimiento de la canción.

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

 

