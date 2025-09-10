Juandy y ‘Legacy’ interpretaron a Barry White: ¿cómo les fue con los jueces?

Avanzando en la competencia y presentación de los equipos de la semana, fue el esperado turno del creador de contenidos, Juandy y la academia ‘Legacy’, quienes interpretaron la canción “Can’t Get Enough of Your Love, Babe”, del artista Barry White.

Aunque parte de la evaluación de los jueces fue interrumpida debido a la celebración por la victoria de Bolivia ante Brasil, los jueces destacaron la participación del equipo, pero le hicieron algunas recomendaciones para evitar caer en errores.

Para la juez Elka Meyer, la puesta en escena del equipo fue muy clara, “una canción difícil de armar, la idea estuvo muy buena, aunque, tengan cuidado con el tema de la técnica de baile, la sensación va un poco más atrás, pero es una cuestión de la música, sin embargo, fue un buen trabajo”, manifestó.

Para Tito Larenti, la imitación en la letra de la canción, es un elemento en que el equipo todavía debe trabajar, para evitar algunos errores.

“Hay detalles para pulir, la imitación lo han trabajado demasiado bien, cuando uno viene seguro y se encuentra con algunas cosas complejas, empezamos a notar algunos errores en el escenario, pero estuvo bueno”, puntualizó.

Para despedirse del escenario, Juandy agradeció a los jueces, “cada una de tus palabras Tito, me reconforta, pero no me caes muy bien”, decía el creador de contenidos en medio de bromas y risas.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

