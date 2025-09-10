¡A paso lento, pero seguro! Así fue la presentación de Susana Rivero y ‘La Fábrica’

La primera dama de la noche en el escenario fue Susana Rivero y la academia ‘La Fábrica’, quienes interpretaron la canción ‘Jolene’ de la artista Dolly Partón, un ícono de la música en inglés.

El equipo ingresó con mucha actitud al escenario e intentaron convencer y encantar a los jueces para poder continuar en la competencia.

La juez Gabriela Zegarra destacó la caracterización de la artista, manifestó que Susana se veía idéntica a la artista original.

“Susana te ves idéntica en cara, cuerpo y todo, la evolución de tu equipo va poco a poco, están yendo lento pero seguro, a pesar de alguna descoordinación, siento que fue buena la presentación”, afirmó Zegarra.

En tanto, para Elka Meyer, también fue de destacar el parecido con la artista origina, además resaltó que el equipo logró transmitir la idea y temática de la canción a lo largo de su coreografía.

“Usted, siento que lo hizo bastante bien, la idea de la canción se entendió, creo que todos los pasos eran apropiados, una buena puesta en escena, y pueden seguir mejorando”, manifestó Meyer.

Para Susana Rivero, la presentación los llenó de emoción, ya que mostraron todo su esfuerzo, y también consideran que pueden ir mejorando.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play