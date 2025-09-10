TEMAS DE HOY:
La gran batalla

“Me enamoré del equipo”, dijo Gabriela Zegarra tras la presentación de Luz López y ‘The Hooligans’

La famosa y su academia de baile impactaron a los jueces con su presentación.

Silvia Sanchez

09/09/2025 23:13

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Poco antes del cierre del programa, subió al escenario Luz López y la academia ‘The Hooligans’, y el equipo interpretó la canción ‘I love to Love’, de la artista Tina Charles, una puesta en escena que los jueces destacaron, aunque Tito Larenti, les lanzó una frase, que casi los puso en conflicto.

La juez Gabriela Zegarra fue la primera en pronunciarse y brindar su evaluación para el equipo, y destacó la energía de Luz y lo arriesgado de mostrar el micrófono mientras interpretaba la canción.

“Hubo un inconveniente, pero me gustó que te hayas animado a no tapar el micrófono, la academia ingresó con seguridad, chicos, me enamoré del equipo”, aseveró la juez.

 

Por su parte, Rodrigo Massa, dijo haber quedado fascinado con el trabajo del equipo, “felicidades, me gustó mucho, y Luz, me estás sorprendiendo, encarnaste al personaje, lo estudiaste, no soltaste las sílabas finales de la canción, lo marcaste todo muy bien”, manifestó el juez.

Tito quiso hacerse escuchar y le dijo a Luz López: “espero que esta noche, si te importen mis críticas”, y dejó a todos asombrados.

Finalmente, Luz agradeció a los jueces por su valoración acerca de la presentación y se comprometió a seguir creciendo dentro de la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

