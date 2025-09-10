TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Les faltó! Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’ fueron nominados a eliminación

El equipo fue uno de los más criticados por los jueces debido a algunos errores en su presentación.

Silvia Sanchez

09/09/2025 23:45

Santa Cruz, Bolivia

La decisión estaba en manos del juez Tito Larenti, quien, mediante un sorteo, fue designado para hacer una evaluación general de todos los equipos, para definir cual de los equipos no logró convencerlo.

Fue entonces, que, tras la revisión de todas las presentaciones, decidió que Ezequiel Serres y ‘Bamboleo’, debían defenderse en la gala de eliminación.

“Hay cosas que son visibles, el tropiezo de muchos, la imitación y todo lo que cuenta en el escenario, por ello mi decisión es la de enviar a eliminación, al equipo de Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’”, señaló Larenti.

 

Serres y su academia de baile, interpretaron una canción del grupo “Scorpions”, y su éxito ‘Wind of Change’, pero, pese a su esfuerzo, no lograron convencer a los jueces, especialmente a Tito Larenti.

Ezequiel deberá volver a presentarse en el programa del domingo, y por el momento enfrentará a Marcela Palacios, quien junto a ‘Sport Dance’ están nominados.

 

