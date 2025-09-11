Gato Pozo interpretó a ‘Vanilla Ice’, ¿qué dijeron los jueces?

La última presentación de la noche fue la de Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’ y ellos interpretaron la canción ‘Ice Ice Baby’, del artista Vanilla Ice, una canción que contagió ritmo y energía en el escenario.

Los jueces evaluaron la presentación como bastante buena, aunque, consideraron que Gato Pozo “no se encontraba cómodo al interpretarlo”, pese a que el famoso y presentador de ‘Último Nivel’, dijo haber disfrutado de la coreografía.

Para la juez Gabriela Zegarra, el ritmo del equipo se sintió y se mostraron muchos pasos en el escenario.

“El trabajo de los chicos sentí que tenía mucho Flow, el tema de Gato Pozo, me gustó lo que intentaron, lo hicieron con todo, pero siento que no es tu estilo”, afirmó la juez.

Por su parte, Tito Larenti, compartió la idea de que Gato Pozo, no se encontraba cómodo con la presentación del personaje, sin embargo, quedó impactado con la coreografía.

“Yo tampoco te encontré cómodo dentro de la escena, ni con la imitación de la canción, creo que es un trabajo un poco complicado para vos, y los chicos de la academia, me gustó mucho lo que vi, realmente me gustó bastante”, manifestó Larenti.

Aunque Gato Pozo dijo que no tenía problemas con la coreografía, los jueces no terminaron convenciéndose, al final, el famoso agradeció al jurado y señaló que modificarán todas sus observaciones.

