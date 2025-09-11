Erika Valencia y Dazan Company, los mejores de la noche interpretando a Whitney Houston

El segundo equipo en el escenario de ‘La Gran Batalla’ fue el de Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company’, ellos interpretaron a Whitney Houston, y su éxito “I Will Always Love You”, un tema bastante conocido sobre todo en el mundo cinematográfico.

Los jueces destacaron la caracterización del personaje, señalaron que Erika, se veía idéntica a la artista original, además, resaltaron el trabajo desarrollado por el cuerpo de baile.

Para la juez Gabriela Zegarra, la interpretación fue espectacular, no solo de la famosa, sino también de los bailarines.

“Yo quedé fascinada, a mi me encanta tu trabajo y me gusta que todo el equipo entero entre en personaje, y nos encantaste, no sabía a quien mirar, el equipo es realmente bueno, no bajen la calidad chicos, hay mucho talento” aseguró.

En tanto, para la juez Elka Meyer, la propuesta coreográfica fue de destacar, ya que mostraron mucha imaginación, energía y técnica, pero no dejó de lado las recomendaciones.

“Me gustó mucho el hecho de que puedan plasmar las canciones y las ideas dentro de las puestas en escena, me pareció una coreografía inteligente, pudieron cubrir ciertas cosas y desarrollar ciertas cosas”, expresó.

Tito Larenti se pronunció a pedido de la participante, y él destacó la seguridad de la famosa en el escenario, aunque, también dijo que deben seguir trabajando.

Erika se despidió del escenario felicitando a todas las mujeres cruceñas, en un día muy especial.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

