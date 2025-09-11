“Te sentí muy señorita”: ¿qué pasó con la presentación de Sisi Eguez y Passion Dance Bolivia?

Después de cumplir con algunas de las promesas hechas durante el programa del martes junto a la victoria de Bolivia ante Brasil, iniciaron las presentaciones de los equipos en competencia, y la primera en subir al escenario fue Sisi Eguez y la academia ‘Passion Dance Bolivia’.

El equipo interpretó a una de las artistas más icónicas del mundo de la música, como es Madonna y su éxito “La Isla Bonita”, la presentación gustó a los jueces, pero le hicieron varias observaciones.

Para Tito Larenti, la imitación de la famosa no terminó de convencerlo, pues considera que todavía debe trabajar en varias cosas.

“Tienes que aprender a modular poco a poco la imitación y eso es con prácticas, te sentí muy señorita como para ser Madonna, ella era polémica y rebelde, siento que cuando trabajes con los personajes, trates de recabar toda la información sobre ellos, y el equipo, debo creerme que son bailarines de Madonna, lo encontré todo muy suavecito, todo muy chiquitito, me faltó explosión”, afirmó Larenti.

Por su parte, Rodrigo Massa, dijo compartir la opinión de Tito, y recomendó trabajar más en la técnica y expresión del personaje.

“En la parte técnica, faltó tiempo de ensayo, y la cuestión de corporalidad y manera de moverte en el escenario, estuvo demasiado fríamente calculado, demasiado diría yo”, manifestó.

Para despedirse del escenario, Sisi dijo que ensayaron bastante, aunque tuvo algunos viajes, sin embargo, aseguró que se organizarán para seguir adelante.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play