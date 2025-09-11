TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Hoy en el escenario de ‘La Gran Batalla’: cuatro equipos intentarán evitar la nominación

Esta noche conoceremos al tercer equipo que irá a la gala de eliminación del día domingo.

Silvia Sanchez

10/09/2025 20:12

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Tercera noche de la semana de competencia en ‘La Gran Batalla’, hoy cuatro equipos suben al escenario más grande de la televisión boliviana y buscarán mantenerse evitar la gala de eliminación.

Hasta la fecha, dos equipos ya fueron nominados, Marcela Palacios y la academia Sport Dance y Ezequiel Serres junto a Bamboleo, quienes ya se encuentran ensayando para brindar el mejor show.

Hoy en el escenario:

  • Sisi y la academia ‘Passion Dance Bolivia’
  • Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’
  • Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company’
  • Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’

 

Los equipos presentarán coreografías dentro de la temática de clásicos en inglés, donde, además, buscan asemejarse lo más posible al artista original.

Recuerda que la nominación está en manos de los jueces, que, de manera individual, deciden que equipo no fue suficiente, y debe ir a eliminación, el lunes fue la noche de Gabriela Zegarra, este martes fue la de Tito Larenti, y este miércoles, se conocerá al juez designado al inicio del programa.

No te pierdas ni un solo instante de este emocionante programa.

