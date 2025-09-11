TEMAS DE HOY:
La gran batalla

‘La enamorada’ Eugenia Redin interpretó a Laura Branigan y recibió la mejor calificación de Robson

La flamante pareja de enamorados no dejó de sorprender, el seleccionado boliviano no dejó de apoyarla durante toda la interpretación.

Silvia Sanchez

10/09/2025 23:21

Una de las presentaciones más esperadas, fue la de Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’, el equipo interpretó la canción ‘Gloria’ interpretada por la reconocida Laura Branigan, y la puesta en escena no solo dejó impactados a los jueces, sino también a Robson Matheus, jugador de la Selección Boliviana.

La juez Elka Meyer, destacó la puesta en escena y felicitó a la famosa, señaló que Eugenia hizo un buen trabajo, pero al equipo, le hizo varias recomendaciones, y les pidió “no forzar las presentaciones”.

“No fuercen las cosas para las que no están preparados y cuando no tienen la corporalidad, creo que tienen que ser inteligentes como equipo, para colocar los elementos adecuados para potencias, el equipo tiene que trabajar para que mejoren”, aseveró.

 

En tanto, para Rodrigo Massa, la presentación tuvo bastante fuerza y alegría, algo que sumó puntos a la puesta en escena, pero les pidió trabajar más en la técnica.

“Eugenia, el personaje te favoreció hoy, porque tienes una expresión muy parecida y me gustaron los detalles, las miradas también hay que trabajarlas, tienen que ser duras”, manifestó Massa.

 

Robson Matehus también fue consultado sobre la presentación de Eugenia, y él dijo que la famosa y su novia, lo hizo excelente.

El equipo agradeció a todos por sus palabras, y Eugenia recordó que trabajaron mucho para presentar una buena coreografía.

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

 

