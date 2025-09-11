TEMAS DE HOY:
PCC en Bolivia Extranjero muerto comerciante herido

30ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡No convencieron! Sisi Eguez y 'Passion Dance Bolivia' a eliminación

El equipo recibió varias críticas en cuanto a la interpretación del personaje.

Silvia Sanchez

10/09/2025 23:44

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Rodrigo Massa fue el juez encargado de decidir cual de los equipos tuvo problemas dentro de su presentación para ser nominado a la gala de eliminación del día domingo, y después de una evaluación, definió que Sisi y su equipo, debían defender su lugar en la competencia en la gala de eliminación.

“Lo que nosotros queremos es ver excelencia arriba del escenario, y este equipo quedó corto, por lo que el famoso y academia que se van a eliminación son: Sisi Eguez y la academia Passion Dance Bolivia”, así anunciaba Massa, su determinación.

 

El equipo interpretó a una de las artistas más icónicas del mundo de la música, como es Madonna y su éxito “La Isla Bonita”, la presentación gustó a los jueces, pero le hicieron varias observaciones.

Sisi ahora deberá volver a preparar la misma coreografía con la que fue nominada, y se presentará en el programa del día domingo, donde enfrentará a Marcela Palacios y Ezequiel Serres.

Este jueves 11 de septiembre, se conocerá al último equipo nominado y que formará parte de las batallas del domingo, no te lo pierdas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD