“Falló la expresión corporal”: así fue la presentación de Adry Vargas e Idols Dance

El segundo equipo en el escenario fue el de Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’, ellos interpretaron la canción “Back to Back” de la reconocida artistas Amy Winehouse, la coreografía llenó de emoción al público y los jueces, pero también hubo algunas observaciones.

Para Elka Meyer, la coreografía si logró interpretar la letra de la canción, mostrando la historia, para que el público también lo pueda entender, pero, señaló que hubo fallas en la expresión corporal de los bailarines.

“Se entendió la idea del desamor, sin embargo, no coordinaron, tienen que trabajar en la expresión corporal, se debe entender, la idea se entendió, buen trabajo, pero deben trabar en el tema técnico”, afirmó la juez.

En tanto, para Tito Larenti, la opinión fue similar a la de Elka, y observó también la expresión corporal de los bailarines.

“Adry, me gustó tu trabajo, pero no te llegue a comprender la imitación, no podía distinguirlo, pero hiciste un buen trabajo”, manifestó Tito.

Para despedirse, Adry Vargas agradeció mucho a los jueces, y aseguró que si cantó la canción.

