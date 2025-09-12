TEMAS DE HOY:
Atraco motoladrones Madre denuncia a su hijo Capturan a un ladrón.

28ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

"Eres igual que Marquina", dijo Gabriela Zegarra durante la evaluación a Cisco

El famoso formó parte de un divertido momento junto a Elka Meyer.

Silvia Sanchez

11/09/2025 22:45

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Cerca del cierre del programa, el escenario fue de Cisco y la academia ‘Bolivia Dance’, el equipo interpretó la canción “Jabba Jabba” de Bobby Summer, una coreografía que impactó a los jueces, y que dio mucho de qué hablar.

Para Gabriela Zegarra, la presentación fue bastante tranquila y divertida, e hizo que recordará a su esposo Carlos Marquina.

“Te ves muy guapo y me encanta ese look, lo hizo igual que mi esposo, el era así de tierno, y solo para mejorar, en algunos momentos se te iba la letra de la canción, fue una presentación muy divertida”, señaló Zegarra.

 

Por su parte, para Elka Meyer, la presentación de Cisco fue muy divertida.

“Me pareció muy bien personificado, adecuado a la época de la canción, fue divertido, aunque al final faltó algo de energía, pero estuvo muy bien”, puntualizó Meyer.

 

Al finalizar su presentación, Cisco formó parte de un momento bastante divertido con los presentadores y los jueces.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD