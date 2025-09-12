"Eres igual que Marquina", dijo Gabriela Zegarra durante la evaluación a Cisco

Cerca del cierre del programa, el escenario fue de Cisco y la academia ‘Bolivia Dance’, el equipo interpretó la canción “Jabba Jabba” de Bobby Summer, una coreografía que impactó a los jueces, y que dio mucho de qué hablar.

Para Gabriela Zegarra, la presentación fue bastante tranquila y divertida, e hizo que recordará a su esposo Carlos Marquina.

“Te ves muy guapo y me encanta ese look, lo hizo igual que mi esposo, el era así de tierno, y solo para mejorar, en algunos momentos se te iba la letra de la canción, fue una presentación muy divertida”, señaló Zegarra.

Por su parte, para Elka Meyer, la presentación de Cisco fue muy divertida.

“Me pareció muy bien personificado, adecuado a la época de la canción, fue divertido, aunque al final faltó algo de energía, pero estuvo muy bien”, puntualizó Meyer.

Al finalizar su presentación, Cisco formó parte de un momento bastante divertido con los presentadores y los jueces.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

