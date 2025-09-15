Ezequiel Serres y 'Bamboleo' impactaron y fueron salvados por el jurado

El segundo versus de la noche fue entre Ornella Arredondo y Ezequiel Serres, ambos interpretaron canciones clásicas en inglés.

La primera en subir al escenario fue el equipo de Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’, y ellos interpretaron la canción “I Will Survive”, de Gloria Gaynor, estrenada en 1978.

Posteriormente fue el turno de Ezequiel Serres y la academia de baile ‘Bamboleo’, ellos interpretaron una canción del grupo “Scorpions”, y su éxito ‘Wind of Change’, pero, pese a su esfuerzo, no lograron convencer a todos los jueces.

La juez Gabriela Zegarra destacó el avance y mejoras en ambos equipos, señaló que las dos academias de baile hicieron una presentación espectacular, aunque uno de ellos fue superior.

“Me encanta que sacan lo mejor de ustedes, los dos me encantaron, sobre todo en el tema de los bailarines, siento que lo dieron todo y nos transmitieron, la anterior vez hubo muchos errores”, afirmó.

Para Tito Larenti, la presentación de Ornella todavía tuvo falencias, y observó errores en la imitación, y sobre Ezequiel, señaló que los cambios fueron bastante buenos, destacando toda la coreografía e imitación de la canción.

Para Rodrigo Massa, ambos equipos se lucieron, felicitó a la academia de baile ‘Divertimento’ y dijo que Ornella se acercó más al personaje, aunque notó incomodidad en el personaje.

Acerca de Ezequiel, destacó que el equipo tomó en cuenta todas las recomendaciones que se les hizo durante su primera presentación, y que los bailarines lograron expresar la historia de la canción.

Para Elka Meyer, la presentación de Ornella transmitió la música disco, y fue llena de energía, “hubo poca descoordinación y en general un buen trabajo del equipo”, manifestó.

En tanto, sobre Ezequiel, manifestó que el equipo presentó una propuesta para representar más la música, “estuvo muy bien trabajado”.

Finalmente, Tito Larenti fue el encargado de anunciar al equipo de Ezequiel, como el mejor del segundo versus, “aquí lo importante es el trabajo”, afirmó.

