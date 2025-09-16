Erika Valencia y 'Dazan Company' impactaron a los jueces y fueron los mejores de la noche

Para cerrar la primera noche de competencia de la semana del ritmo Samba, la última en subir al escenario de ‘La Gran Batalla’ fue Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company Panteras’, y ellos interpretaron a la artista Ludmila y su reconocida canción ‘Socadona’.

La interpretación del equipo llenó de ritmo y energía el escenario más grande de la televisión boliviana, y fueron bastante elogiados por los jueces.

La juez Gabriela Zegarra fue la primera en pronunciarse y destacó la interpretación del equipo, señalando que fue “lo mejor que vieron en la noche”.

“Buena energía, buena actitud, creo que es lo más brasilero que vi hoy, creo que naturalmente tu cuerpo va con el ritmo, es como que caminabas y bailabas, lo hiciste increíble”, afirmó Zegarra.

En tanto, para Elka Meyer, la presentación fue buena, sobre todo en el uso de la técnica y la fusión de géneros, algo que dijo, fue de destacar.

“Muy buena coreografía, es difícil esta artista, pero lo hicieron muy bien, hay pasos que muestran todo, y el hecho de investigar a la artista y el género fue muy bueno”, expresó Elka Meyer.

Erika Valencia agradeció a los jueces, recordó que la coreografía no fue nada fácil y que todos se esforzaron en cada uno de los ensayos.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

