La gran batalla

Los jueces pidieron a Cisco aprender portugués: ¿qué pasó en su presentación?

Aunque parecía que la presentación del equipo fue buena, los jueces empezaron a realizar varias observaciones.

Silvia Sanchez

15/09/2025 22:24

Santa Cruz, Bolivia

El segundo equipo de la noche en presentarse fue el de Cisco y la academia ‘Bolivia Dance’, y ellos interpretaron la canción “Xote da Alegria” del grupo Falamansa, representando al artista Tato.

Una puesta en escena que gustó a los jueces, pero que también fue bastante criticada y cuestionada.

Empezó la juez Gabriela Zegarra, y ella destacó la ternura del equipo durante la presentación, pero dijo que no podía dejar pasar los errores en la imitación en la letra de la canción.

“Con el tema de la academia, fue una presentación y coreografía amena, sentí el romance, la ternura en todo el equipo, como consejo, si van a cantar, no canten a medias, mejor sonreír y en el tema de Cisco, hubo errores en la imitación, a medida que avanzan las semanas hay que mejorar, un poquito más de esfuerzo”, manifestó Gabriela.

 

Rodrigo Massa cuestionó al equipo y critico la imitación de la letra, observó muchos errores en la canción y pidió a los participantes aprender portugués.

“Yo como brasileño, espero que la gente de Brasil se sienta orgullosa de lo que un boliviano hizo por la cultura, es una cultura y se tiene que respetar”, señaló Rodrigo.

 

Elka Meyer también hizo algunas recomendaciones en cuanto a los pasos de baile, para que los equipos puedan mejorar.

Tito Larenti, señaló que los equipos deberían tratar de aprender el idioma que les toca interpretar para entender la canción y poder interpretarla.

Cisco dijo que respetaba las palabras de los jueces y recordó que su comunidad le brinda su apoyo y que se preparará mejor para poder agradar a los jueces, y en una próxima presentación, no contar con errores.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

