España filtra la posible fecha y sede de la Finalíssima ante Argentina

Desde Europa comienzan a surgir detalles sobre la esperada Finalíssima entre Argentina y España, que reunirá a los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024. Según información del diario español Marca, el encuentro tendría lugar el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Doha, escenario donde la Albiceleste levantó la Copa del Mundo en 2022.

Hasta ahora, la Conmebol solo había indicado que el partido se jugaría en marzo, sin definir sede ni horario. Sin embargo, la FIFA busca darle un marco especial al evento, con una organización similar a la de una final mundialista. La posibilidad de ver frente a frente a Lionel Messi y Lamine Yamal, íconos del Barcelona en distintas generaciones, añade atractivo al encuentro.

El desarrollo de la Finalíssima depende de que España asegure su clasificación directa al Mundial 2026. El equipo de Luis De la Fuente lidera el Grupo E de las Eliminatorias europeas con 12 puntos, y podría garantizar su boleto si vence a Georgia y Turquía no gana a Bulgaria.

Aunque Qatar aparece como principal candidata para albergar el evento, Londres, Arabia Saudita y Uruguay también manifestaron interés en ser sede. La fecha de marzo sería la más viable antes del inicio de los amistosos previos al Mundial, programados entre el 1 y el 9 de junio.

La Finalíssima tiene una historia que se remonta a 1985 y fue retomada en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley. De confirmarse los planes de la FIFA, el próximo capítulo de este torneo volvería a tener a la Albiceleste como protagonista en un escenario de lujo.

