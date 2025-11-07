Cronenbold responde a Gisela Aguilar presidente de Oriente y calienta la previa del clásico cruceño

El ambiente previo al clásico cruceño entre Oriente Petrolero y Blooming ya comenzó a encenderse. Todo inició con las declaraciones de la presidenta albiverde, Gisela Aguilar, quien expresó con orgullo que para vivir este “clásico maravilloso” los verdaderos hinchas deben cumplir ciertos requisitos.

“Nunca haber descendido, nunca haber gritado goles de otro equipo y sobre todo nunca haber abandonado, porque el hincha orientista nunca abandona y anoche lo demostramos. Oriente siempre de primera”, manifestó Aguilar, destacando la fidelidad de la afición refinera en la antesala del partido.

Las palabras no pasaron desapercibidas. Uno de los hinchas reconocidos en el cuadro celeste, Mario Cronenbold, respondió con tono irónico y agregó su propio requisito:

“Artos se van a quedar afuera, ella está poniendo requisito dice que uno de los requisitos es haber no descendido, yo le pongo un requisito más a la presidenta, póngale haber nacido en Santa Cruz, pele carnet, y que diga que nació en Santa Cruz”.

Con este cruce de declaraciones, el clima para el superclásico cruceño se torna cada vez más intenso. Oriente Petrolero y Blooming se enfrentarán este domingo desde las 15:00 en el estadio de Real Santa Cruz, en un duelo válido por la Copa Bolivia que promete emociones dentro y fuera de la cancha.

