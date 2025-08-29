La pasión del Superclásico Cruceño tendrá un matiz diferente este domingo. Blooming y Oriente Petrolero se enfrentarán desde las 17:15 en el estadio Gilberto Parada de Montero, conocido como la Caldera del Diablo, donde habitualmente juega Guabirá. A diferencia de otras ediciones, el duelo contará únicamente con hinchada celeste en las tribunas.

Los dos equipos llegan con ausencias notorias debido a la convocatoria a la Selección Boliviana. Blooming no podrá contar con su capitán Moisés Villarroel, pieza clave en el mediocampo. Sin embargo, Mauricio Soria recibió noticias alentadoras: Martín Alaniz y Marc Enoumbá superaron sus molestias físicas y estarán disponibles. La incertidumbre pasa por Richet Gómez, quien será evaluado tras un micro desgarro, mientras que Richard Spenhay quedó descartado por acumulación de amarillas.

En el campamento albiverde, Álvaro Peña deberá ingeniárselas sin Henry Vaca, referente en ataque, y tampoco tendrá a Pablo Vaca, suspendido. Las alternativas apuntan a Maximiliano Caire y Alejandro Meleán para reforzar la defensa. Además, existe expectativa por el posible retorno de Jairo Quinteros, quien espera el alta médica tras varias semanas de lesión.

Aunque las bajas pesen en ambos bandos, la tensión y la necesidad de sumar siguen intactas. Blooming lidera el Grupo A con 11 puntos en la Copa Bolivia, mientras que Oriente Petrolero ocupa la segunda posición del Grupo D con la misma cantidad de unidades, solo superado por Guabirá en diferencia de goles. El domingo, Montero vivirá una nueva batalla cargada de historia y orgullo cruceño.

