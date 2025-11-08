“Le dejaron una bomba de tiempo”: Experto energético destaca las buenas intenciones de Rodrigo Paz

El analista energético Germán Richter se pronunció sobre los anuncios realizados por el presidente electo Rodrigo Paz, sobre procesar a algunos funcionarios a cargo de la logística de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El experto destacó que los procesos debieron iniciarse desde hace tiempo atrás.

“Nosotros sabemos que los hijos del presidente están involucrados en actos de corrupción junto con Armin Dorgathen, presidente de YPFB, y todo su entorno, y seguro van a desaparecer. Nosotros presentamos muchas soluciones, pero a ellos nunca les interesó porque afectaban sus intereses”, puntualizó Richter.

Richter lamentó que el nuevo gobierno, aunque tenga buenas intenciones, no cuente con los mecanismos para poder solucionar la crisis.

“Va a acusar a este nuevo gobierno de incapaz, pero no es así, le están entregando una bomba y va a reventar en sus manos. Debemos tener conciencia y saber que los culpables son los que han dejado el país en este momento”, manifestó el analista Germán Richter.

Mira la programación en Red Uno Play