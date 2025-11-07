Jerónimo Vaqueiro propone atraer a los ‘nómadas digitales’ para hacer turismo en Bolivia

Según Vaqueiro, Bolivia debe levantar los requisitos de visados para permitir ingresos temporales.
Con el fin de impulsar el turismo en Bolivia, en el marco del encuentro empresarial ‘Visión Bolivia 2025’, Jerónimo Vaqueiro, CEO de estropical.com, señaló que es necesario atraer al país a los ‘nómadas digitales’.
Con siete zonas de interés turístico en Bolivia (las Misiones Jesuíticas, el Carnaval de Oruro, la Amazonía y el Parque Madidi, las ciudades como Sucre y Potosí, el Lago Titicaca y, sobre todo, el Salar de Uyuni).
“Desde el punto de vista de la demanda, tenemos un producto para aprovechar que aún no ha salido, que es ofertar a los ‘nómadas digitales’ un espacio para hacer turismo en Bolivia. Los ‘nómadas digitales' representan millones de personas en el mundo que pasan entre 6 y 7 meses en un destino turístico con un promedio de ingreso entre 5.000 y 6.000 dólares”, señala Vaqueiro.
Para esto, el CEO de estropical.com sostuvo que Bolivia puede levantar los requisitos de visados para permitir ingresos temporales para acceder a los dólares que se generan desde fuera.
