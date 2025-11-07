Rodrigo Paz anuncia que Bolivia retomará relaciones con Estados Unidos

Durante su discurso de inauguración del encuentro empresarial Visión Bolivia 2025, el presidente electo Rodrigo Paz anunció que Bolivia retomará las relaciones con Estados Unidos y con todos los organismos internacionales que estén dispuestos a ser “socios” para impulsar el desarrollo del país.

“Vamos a reabrir las relaciones con Estados Unidos pronto, asumiendo este Gobierno. Y mantendremos vínculos con todas aquellas naciones que quieran cooperar en distintos sectores, porque todo aquello que ayude a Bolivia a salir adelante será parte de nuestra decisión estratégica en la visión de futuro de la patria”, expresó Paz.

Cabe recordar que Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg y a agencias antidrogas, acusándolos de conspirar contra su Gobierno.

Paz cuestionó que esa decisión, impulsada por motivos ideológicos, haya tenido un impacto negativo en la economía nacional, especialmente en el sector textil.

“En 2008 exportábamos a Estados Unidos cerca de 500 millones de dólares y teníamos más de 40.000 empleos. Por decisión ideológica, entre 2008 y 2009 pasamos de 500 millones a 23 millones de dólares de exportación y apenas 1.000 empleos. Oiga, eso es traición”, afirmó desde la tarima del evento.

Como una señal del acercamiento entre ambos países, este jueves arribó a Bolivia la delegación del Gobierno de Donald Trump, encabezada por el vicesecretario de Estado Christopher Landau, quien participará en los actos de transmisión de mando de Paz, previstos para este sábado en La Paz.

“Bolivia recibe a la delegación presidencial de Estados Unidos, liderada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau. Esta visita busca construir una mayor y más sólida cooperación beneficiosa para ambos países”, señala un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

