Rodrigo a YPFB: “Si por logística no llega combustible; les vamos a meter procesos por traición a la Patria”

El presidente electo cuestionó a la estatal petrolera y la calificó como una “corrupción institucionalizada”; les dijo que vayan “preparándose con sus abogados”.

Luis Fernando Soria Sejas

07/11/2025 12:23

“Quiero mandar una alerta a toda esa corrupción institucionalizada en YPFB y en los sistemas de distribución y logística”, dijo, firme, el presidente electo Rodrigo Paz en el Encuentro con empresarios nacionales e internacionales en Santa Cruz la mañana de este viernes. Y advirtió: “Si por la logística no llega a partir de este fin de semana la gasolina y diésel, váyanse preparando porque les vamos a meter procesos por traición a la Patria”.

Esto en alusión a que el combustible ya está garantizado para el arranque de su mandato, con los recursos que ha gestionado, pero anticipando si aparecen problemas de logística. Así, el nuevo mandatario, cuestionó que “no dejen producir a la gente” por falta de combustible y que, como consecuencia de eso.

Por ello, fue enfático: “Prepárense con sus abogados, prepárense. Porque a mí, ver a una señora, a una madre, a un padre, a una familia que come solo una vez al día, por la desgracia de unos ladrones corruptos que no permiten producir… esos son traidores a la Patria”.

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

