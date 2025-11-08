Armin Dorgathen presenta su renuncia irrevocable a la presidencia ejecutiva de YPFB

El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Ludwig Dorgathen Tapia, presentó este viernes su renuncia irrevocable al cargo ante el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce, con efectos a partir de la misma fecha.

En una carta dirigida al ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo Baldivieso, Dorgathen comunicó oficialmente su decisión y expresó su agradecimiento por el respaldo recibido durante su gestión.

“Deseo expresar a usted mi sincero agradecimiento por el respaldo, la coordinación y el acompañamiento brindado durante el tiempo que tuve el honor de desempeñar esta responsabilidad”, señaló Dorgathen en su misiva.

Asimismo, el ahora exejecutivo de la empresa estatal destacó la importancia del trabajo conjunto en el fortalecimiento institucional de YPFB y en el desarrollo del sector energético del país, calificando su gestión como una experiencia de gran valor profesional y personal.

