Economía

Economistas ven con optimismo el modelo económico que plantea Paz: diálogo, pragmatismo y concertación

El encuentro ‘Visión Bolivia 2025’ refleja un clima favorable entre el nuevo Gobierno y el sector privado, según analistas.

Naira Menacho

07/11/2025 20:23

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Momentos históricos se viven en Bolivia a raíz del cambio de Gobierno y el acercamiento que ha mostrado el presidente electo Rodrigo Paz con empresarios nacionales e internacionales. La economista Aida Estela Navas señaló que el encuentro empresarial ‘Visión Bolivia 2025’ se muestra como un panorama esperanzador, puesto que el discurso de Paz y Lara propone la construcción de un nuevo modelo económico.

“Ambos proponen la construcción de un modelo de desarrollo basado en el pragmatismo y aligerado de la ideología”, señaló Nava, destacando que buscan generar espacios de concertación y de diálogo entre el sector privado y el sector público.

La analista señaló que se vive un panorama alentador desde agosto, cuando se realizó la primera vuelta electoral, y que se ha consolidado a raíz de las acciones realizadas por Rodrigo Paz con la banca multilateral.

“Se espera un panorama alentador para todos los bolivianos y este debe entenderse como un proceso de mediano plazo. Hay que darle tiempo, porque la solución a un problema de crisis como la que vivimos requiere paciencia, trabajo y compromiso”, aseguró Nava.

 

