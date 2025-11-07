El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llegó la mañana de este viernes a La Paz, Bolivia, para participar en la posesión del presidente electo Rodrigo Paz, prevista para este sábado.

A su llegada, Landau lamentó que en los últimos años se hayan perdido oportunidades de cooperación económica, educativa y de desarrollo conjunto entre ambos países, y expresó su entusiasmo por retomar y ampliar los lazos bilaterales.

“Creo que se han perdido varios años de posibilidades económicas y educativas que podríamos haber desarrollado juntos. Para nosotros es un enorme placer que nos inviten a reconectar y trabajar de manera conjunta”, señaló el vicesecretario.

Landau destacó su interés en conocer de cerca a los integrantes del nuevo gobierno y la cultura boliviana, incluyendo la tradición y costumbres de la ciudad de La Paz.

“Lo más importante es conocer a la gente de Bolivia. Además, quiero recorrer un poco la ciudad, visitar el Mercado de las Brujas; me llama mucho la atención la medicina tradicional y quiero conocer al pueblo boliviano”, indicó.

Finalmente, el vicesecretario resaltó la cálida bienvenida recibida en Bolivia.

“Muy emocionado de estar aquí en Bolivia, gracias por esa cálida bienvenida, es un gran placer estar con ustedes”, afirmó Landau.

