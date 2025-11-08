El vicepresidente electo Edmand Lara vestirá uniforme policial en su investidura

A pocas horas de la toma de mando, el vicepresidente electo, Edmand Lara, confirmó que usará el traje de la Policía Boliviana para su investidura este sábado 8 de noviembre.

“He recibido el respaldo de la Asociación Nacional de Clase y Policía de las nueve filiales, quienes me dieron su respaldo, no así el comandante general de la Policía Boliviana, que no ha dado respuesta a mi solicitud”, informó Lara.

El vicepresidente electo afirmó que no se trata de una usurpación de funciones, sino algo simbólico.

“Me dieron de baja un año, pero gané el amparo y se anuló el juicio; la Policía Boliviana tiene que volver a instalar un nuevo juicio y juzgarme nuevamente”, afirmó Lara, quien indicó que presentará un amparo constitucional ante la vulneración de sus derechos al debido proceso.

En este sentido, Lara recalcó que pedirá que se le restituya en la Policía Boliviana como corresponde.

