"¡Me he roto un diente!", dijo una presentadora de TV tras probar un postre en vivo (VIDEO)

Un bocado inesperado convirtió un momento dulce en un percance en vivo. La presentadora Cat Deeley se rompió un diente mientras probaba una manzana acaramelada, en el programa This Morning.

Ligia Portillo

07/11/2025 9:01

"¡Me he roto un diente!", dijo una presentadora de TV tras probar un postre en vivo (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
Reino Unido

La presentadora británica Cat Deeley protagonizó un divertido y sorprendente momento durante la transmisión en vivo del programa matutino This Morning. Mientras acompañaba al renombrado chef Elliot Grover, decidió probar una de las manzanas acarameladas que él había preparado.

“Como ves, no son muy duras, así que no dañarán tus dientes”, le aseguró el chef antes de que Deeley diera la primera mordida. Sin embargo, apenas probó el postre, la conductora se llevó las manos a la boca con evidente sorpresa y exclamó: “¡Me he roto un diente!”.

El accidente provocó risas entre los compañeros en el estudio y generó un momento de inesperada comedia para los televidentes. Deeley, sin embargo, aclaró que su incomodidad no se debía al dolor, sino a la falta de tiempo para acudir al dentista y solucionar el problema.

A pesar del percance, la presentadora mantuvo su humor y continuó con la transmisión, demostrando profesionalismo frente a la cámara. El incidente rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, recordando a todos que incluso los desayunos más dulces pueden tener giros inesperados.

Mira el video:

 

