Una noche de tensión se vivió en la avenida Atahuallpa y pasaje 10, en Cochabamba, donde un grupo de vecinos realizó una vigilia en defensa de una familia que denunció haber sido desalojada de manera violenta y sin previa notificación judicial. La situación derivó en empujones, petardos y el uso de agentes químicos por parte de la Policía, que intervino para dispersar a la gente y evitar un enfrentamiento mayor.

Según el relato de los vecinos, un grupo de al menos 20 personas ingresó al domicilio en horas de la tarde y desalojó a una familia que asegura haber vivido más de 30 años en la vivienda. Los afectados denunciaron que, además de ser expulsados, también fueron víctimas de robo. “Se han llevado nuestras joyas, documentos, computadoras y los ahorros de toda nuestra vida. Nunca llegó una notificación. No nos permitieron ni ingresar para sacar nuestras cosas”, dijo entre lágrimas una de las afectadas.

La denunciante señaló directamente a un hombre identificado como D. F. M., a quien acusó de liderar un consorcio que se dedicaría a apropiarse de inmuebles mediante estafas y procesos judiciales irregulares. “Ese individuo ya estuvo en la cárcel por estafa y sigue operando. Tiene procesos en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y otros municipios. Es su modo de vida quitar casas a la gente”, afirmó.

Vecinos se enfrentan a la Policía tras desalojo de una familia en Cochabamba. Foto: Red Uno

Ante los gritos de reclamo, los vecinos exigieron a la Policía que ingresara nuevamente al inmueble y expulsara a quienes ellos consideran usurpadores. La tensión escaló cuando algunos intentaron acercarse a la vivienda y fueron replegados por los efectivos. La respuesta policial incluyó el uso de gas lacrimógeno, mientras que algunos vecinos reaccionaron lanzando petardos y objetos.

Posteriormente, la Policía desplegó patrullajes por la zona. Algunos jóvenes fueron detenidos y otros fueron advertidos con arresto si no se retiraban del área. La custodia policial permanece en el lugar para evitar nuevos enfrentamientos.

Sin un techo seguro y con sus pertenencias en la calle, la familia pide ayuda y visibilización: “Yo no tengo a dónde ir. Esta casa es el trabajo de toda la vida de mis padres. Pedimos que esto llegue a las autoridades, que se investigue. No puede ser que alguien que ya ha estafado siga quitando casas y nadie haga nada”, denunció la afectada.

Los vecinos, por su parte, anunciaron que continuarán en vigilia y pedirán la intervención de Derechos Reales y el Ministerio Público, asegurando que el desalojo fue irregular y sin respaldo de una orden formal debidamente notificada.

