Policía embarazada fue agredida durante operativo contra carreras clandestinas

Las carreras clandestinas de motocicletas y vehículos continúan representando un serio problema en la capital cruceña.

Durante un operativo realizado la noche del miércoles 5 de noviembre, una oficial de la Unidad Operativa de Tránsito fue agredida por un grupo de jóvenes cuando intentaba intervenir una de estas actividades ilegales.

El subdirector departamental de Tránsito, coronel Edson Rojas, informó que desde hace varios meses la ciudad de Santa Cruz enfrenta este problema, especialmente los días miércoles por la noche.

“Desde hace bastante tiempo, todos los miércoles, jóvenes entre 17 y 25 años se concentran en la avenida Banzer, entre segundo y tercer anillo, para realizar carreras en vehículos y motocicletas modificadas. Son actividades completamente ilegales que ya han provocado accidentes y hasta pérdidas de vidas humanas”, explicó la autoridad.

Debido a los constantes controles policiales en esa zona, los corredores han comenzado a trasladar estas actividades hacia el área de El Trompillo, donde la Policía también realiza operativos de control.

Según el informe, las carreras se desarrollan entre las 23:00 y las 02:00 de la madrugada. Durante el operativo, una teniente que acudió con un reducido grupo de oficiales fue insultada y agredida físicamente por los jóvenes.

“La oficial se encontraba embarazada y tuvo que ser trasladada a una clínica, donde se encuentra fuera de peligro junto a su bebé. Es deplorable la actitud de estas personas”, lamentó el subdirector de Tránsito.

Como resultado del operativo, tres personas fueron aprehendidas, de las cuales una fue plenamente identificada y puesta a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones graves y leves. Las otras dos fueron liberadas al no comprobarse su participación directa en la agresión.

