Rodrigo Paz jurará como presidente este sábado y posesionará a su gabinete

El presidente electo Rodrigo Paz tiene previsto posesionar a su gabinete ministerial inmediatamente después de su juramento como primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, en un acto que se desarrollará este sábado 8 de noviembre desde las 10:00 en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en La Paz.

El viceministro saliente de Relaciones Exteriores, Esteban Elmer Catarina, confirmó que el acto de juramento de los nuevos ministros se realizará en los mismos ambientes de la Asamblea, tras la toma de posesión de Paz y del vicepresidente Edmand Lara.

“La posesión de su gabinete, una vez se lleve a cabo su juramento, será un acto demasiado sustantivo y se desarrollará en los ambientes de la misma Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó Catarina en rueda de prensa.

De acuerdo con el programa oficial, la jornada comenzará a las 09:00 con el ingreso de las delegaciones internacionales y jefes de Estado invitados. Luego se llevará a cabo la ceremonia de transmisión de mando, en presencia de representantes diplomáticos, organismos internacionales y autoridades nacionales.

Tras asumir la Presidencia, Rodrigo Paz se dirigirá hacia la plaza Murillo, donde se realizará el acto simbólico de entrega de los bastones de mando, en la acera de la Catedral de La Paz.

