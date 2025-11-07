TEMAS DE HOY:
Policial

¡Los pasajeros escaparon por las ventanas! Minibús ardió en llamas en la ruta Quillacollo - Independencia

Un minibús que circulaba entre Quillacollo e Independencia se incendió por fallas mecánicas; los ocupantes salvaron sus vidas rompiendo los vidrios del vehículo.

Ligia Portillo

07/11/2025 8:59

¡Pasajeros escaparon por las ventanas! Minibús ardió en llamas en la ruta Quillacollo - Independencia. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un momento de pánico vivieron los pasajeros de un minibús que circulaba por el tramo Quillacollo – Independencia, cuando el vehículo comenzó a incendiarse por fallas mecánicas.

Según testigos, el fuego se propagó rápidamente, obligando a los pasajeros a actuar de inmediato para salvar sus vidas.

Con rapidez y sin tiempo de abrir las puertas, los ocupantes lograron escapar rompiendo las ventanas del minibús. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el vehículo sufrió daños materiales de consideración y quedó totalmente inservible.

Las autoridades locales hicieron un llamado a los conductores y propietarios de transporte público para realizar revisiones periódicas de sus unidades, a fin de evitar tragedias mayores en la carretera.

Mira el video:

 

 

