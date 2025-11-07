Panel Next Tech Bolivia: Gumucio destaca el gran talento y competitividad

Con el propósito de dar un salto en la economía digital en Bolivia, el empresario Daniel Gumucio remarcó que existen muchas oportunidades para la creación de productos; para ello se necesita reforzar la infraestructura digital y aprovechar más los recursos humanos que se tienen en el país.

“En Bolivia tenemos grandes ventajas; tenemos excelente talento, buenas universidades y costos competitivos en relación a otros países de la región y, por último, tenemos una posición ideal en el centro de Sudamérica”, destaca Gumucio.

Para lograr despegar en la era digital, el empresario señala que se debe invertir en la creación de una red nacional e internacional de fibra óptica, más robusta y moderna, para atraer empresas especialistas en internet satelital.

También propuso convertir a otras ciudades en centros tecnológicos (aparte de Cochabamba), así como modernizar algunas leyes que favorezcan la expansión de este sector.

