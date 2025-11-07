“Si hacemos las cosas bien, en años venideros, Bolivia será Federal” y otras frases destacadas de Paz

Estas fueron las frases más destacadas del presidente electo, Rodrigo Paz, en la inauguración del Encuentro Visión Bolivia 2025, que se realiza en la ciudad de Santa Cruz, donde se reúne con el sector productivo y las nuevas autoridades nacionales.

1. “Yo creo que, en años venideros, si hacemos bien las cosas, Bolivia será Federal”

2. “Estamos agradecimos con el gobierno americano, con el que pronto vamos a reabrir relaciones”

3. “Luis Fernando Camacho, usted es una persona que demuestra que la palabra tiene valor… tiene valor”

4. “Hombres y mujeres, ante la adversidad, estamos para seguir construyendo Patria”

5. “Quiero felicitar lo que se ha hecho en las elecciones de las directivas de las dos cámaras”

6. “Estamos dando las señales adecuadas antes de asumir un gobierno; los bolivianos estamos esperanzados”

7. “La señal del parlamento, deben pasar por la acción que tendrán que asumir, cambiando ley de hidrocarburos, minería y otras; que se sepa que en Bolivia hay seguridad jurídica”.

8. “Ya no ‘le metemos nomás’ y después se ordenará lo que hacemos; boliviano que se respeta, respeta la ley, no ‘le metemos nomás’”.

9. “En países fronterizos, $us 115 mil millones de inversión; y el gobierno saliente dice que en Bolivia se invirtió 214 millones… secuestraron nuestro futuro y destino”.

10. “Vamos a meter procesos por traición a la Patria, prepárense con sus abogados, porque ver que familias comen una sola vez al día por unos corruptos, es traición a la Patria”

11. “Nunca más la ideología por encima de los bolivianos. Aquí todos tienen derecho de hablar, pero no de bloquear”

12. “Nunca más un Estado para secuestrar la vida de los bolivianos

