"Marca el fin del masismo": Camacho participará en la posesión de Rodrigo Paz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó su presencia en el acto de posesión del presidente electo Rodrigo Paz, que se llevará a cabo este sábado en la Sede de Gobierno.

El líder cruceño calificó este momento como un hecho histórico que marca “el final del masismo” y el inicio de una nueva etapa política en Bolivia.

Camacho expresó que asistir a la posesión será “un honor”, ya que representa “el cierre de un ciclo en el que las instituciones fueron utilizadas políticamente” y la apertura de un nuevo tiempo para la democracia.

“Va a ser un honor estar en un proceso donde se termina de enterrar al masismo. Nuestras instituciones tienen que volver a recuperar su dignidad, entre ellas la Policía y los militares”, manifestó el gobernador.

Asimismo, la autoridad departamental sostuvo que la jornada de este sábado simboliza “un nuevo inicio” para el país.

“Todo lo que significa la posesión de mañana es un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva con esperanza. Necesitamos apoyar al nuevo gobierno para darle tranquilidad a los bolivianos y al mundo de que este país tiene un nuevo comienzo”, agregó.

Camacho también destacó la imagen que, según él, proyecta el nuevo presidente ante la comunidad internacional. “Han visto en Bolivia una nueva visión, un presidente que está generando ante el mundo entero la idea de que esta es una nueva Bolivia. Esto es fundamental para la estabilidad y para poder salir de esta crisis”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play