TEMAS DE HOY:
Robo de motocicleta Estelita víctima de feminicidio ACOSO SEXUAL

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Arranca cumbre empresarial: Rodrigo Paz ya se encuentra con empresarios nacionales y extranjeros

El encuentro empresarial Visión Bolivia 2025 ya está en marcha.

Miguel Ángel Roca Villamontes

07/11/2025 10:14

Escuchar esta nota

En minutos arrancará en Expocruz el encuentro empresarial Visión Bolivia 2025, que reúne a representantes de 25 cadenas productivas del país y a delegaciones internacionales de 17 países, con el propósito de fortalecer lazos comerciales e impulsar nuevas oportunidades de inversión.

El presidente electo Rodrigo Paz llegó la mañana de este jueves al predio ferial para participar del evento, convocado por su equipo económico, que busca delinear una nueva agenda económica y productiva para el país.

Previo al inicio del foro, el vicepresidente electo Edman Lara sostuvo una reunión con representantes del empresariado cruceño, entre ellos la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).

En un contacto previo con los medios, Paz destacó que el objetivo del encuentro es reconectar a Bolivia con el mundo y atraer inversiones bajo un enfoque de apertura y eficiencia estatal.

El Gobierno tiene que abrir caminos, acabar con la burocracia y con ese Estado tranca, para que Bolivia sea atractiva a la inversión privada”, expresó Paz a su arribo al encuentro empresarial.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD