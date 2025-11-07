Arranca cumbre empresarial: Rodrigo Paz ya se encuentra con empresarios nacionales y extranjeros

En minutos arrancará en Expocruz el encuentro empresarial Visión Bolivia 2025, que reúne a representantes de 25 cadenas productivas del país y a delegaciones internacionales de 17 países, con el propósito de fortalecer lazos comerciales e impulsar nuevas oportunidades de inversión.

El presidente electo Rodrigo Paz llegó la mañana de este jueves al predio ferial para participar del evento, convocado por su equipo económico, que busca delinear una nueva agenda económica y productiva para el país.

Previo al inicio del foro, el vicepresidente electo Edman Lara sostuvo una reunión con representantes del empresariado cruceño, entre ellos la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).

En un contacto previo con los medios, Paz destacó que el objetivo del encuentro es reconectar a Bolivia con el mundo y atraer inversiones bajo un enfoque de apertura y eficiencia estatal.

“El Gobierno tiene que abrir caminos, acabar con la burocracia y con ese Estado tranca, para que Bolivia sea atractiva a la inversión privada”, expresó Paz a su arribo al encuentro empresarial.

