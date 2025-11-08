El marketing boliviano brilla en los Effie Awards 2025

Santa Cruz se viste de gala este viernes para recibir la segunda versión de los Effie Awards Bolivia, el certamen que reconoce la excelencia en marketing y publicidad a nivel nacional.

El evento reúne a las principales agencias, marcas y profesionales del sector para celebrar las campañas más exitosas y efectivas del año.

Ximena Camacho, directora ejecutiva de Valora Bolivia, destacó la importancia de este encuentro para la industria. “Esta noche celebramos a la industria del marketing y la publicidad con la segunda versión de los premios Effie Awards Bolivia”, expresó. Según Camacho, estos premios son un reflejo del crecimiento y la profesionalización del sector en el país.

La directora también subrayó que el certamen es un espacio de reconocimiento y unión dentro de la industria. “Es un espacio donde la industria del marketing y la publicidad reconoce las campañas más exitosas de toda la gestión. Hoy la industria en su conjunto se reúne para poder reflejar los logros obtenidos en esta gestión”, añadió.

Con orgullo, Camacho reveló que Bolivia ya figura en el escenario internacional. “Estamos muy contentos porque actualmente tenemos una campaña ganadora que está compitiendo en el Global Best of the Best Effie, es decir, está compitiendo con grandes marcas a nivel global”, afirmó, destacando el talento y la creatividad de los equipos bolivianos.

En esta noche especial se premiará a 15 marcas nacionales que demostraron resultados sobresalientes y estrategias efectivas de comunicación.

