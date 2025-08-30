¡Atención! ¿'La Verde' suelta a Villarroel y Vaca para el clásico cruceño? Esto dice Villegas

El clásico cruceño de este domingo en Montero tendrá dos ausencias de peso: Moisés Villarroel, de Blooming, y Henry Vaca, de Oriente Petrolero. Ambos futbolistas permanecerán en la concentración de la selección nacional en La Paz, según confirmó el entrenador de 'La Verde', Óscar Villegas.

Desde el jueves, la selección trabaja pensando en los choques por Eliminatorias frente a Colombia y Brasil. Durante varios días existió incertidumbre sobre si Villarroel y Vaca podían volver a Santa Cruz para disputar el clásico, sin embargo, el propio Villegas despejó las dudas al asegurar que el compromiso asumido por los clubes era mantener a los convocados en la concentración.

“Esa fue la palabra de los dirigentes y se cumple. El clásico se jugará sin ellos”, señaló el técnico cuando se retiraba del estadio Hernando Siles.

El partido, correspondiente a la séptima fecha del torneo seriado de la División Profesional, se jugará este domingo desde las 17:15 en el estadio Gilberto Parada de Montero, donde Blooming y Oriente medirán fuerzas sin dos de sus piezas más destacadas.

