El clásico cruceño 204 se vivió en dos estadios con emociones opuestas

Por decisión de Blooming, las hinchadas se repartieron entre el Gilberto Parada de Montero y el estadio Real Santa Cruz, generando un espectáculo único durante la séptima fecha de la Copa Bolivia. 

Martin Suarez Vargas

01/09/2025 11:31

Lado izquierdo: hinchada de Blooming durante el recibimiento del equipo. Lado derecho: fanáticos de Oriente en el estadio Real Santa Cruz. Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

El clásico cruceño 204 hizo historia en el fútbol boliviano al disputarse en dos escenarios simultáneamente. Por motivos de seguridad, Blooming decidió habilitar únicamente el estadio Gilberto Parada de Montero para su hinchada, que llenó las graderías con entusiasmo y alegría.

Por su parte, la dirigencia de Oriente permitió que sus seguidores siguieran el partido desde el estadio Real Santa Cruz, donde se instaló una pantalla gigante para presenciar el encuentro. La particular situación generó un contraste notable: mientras los fanáticos de Blooming celebraban cada ataque de su equipo, los de Oriente vivieron con desazón y tristeza los goles del rival.

En el aspecto deportivo, Blooming se impuso con claridad por 4-1. Los goles para el equipo celeste fueron obra de Enoumba, Abisab, Vadalá y Cadore, mientras que Sebastián Álvarez anotó el tanto del descuento para Oriente.

El partido correspondió a la séptima fecha de la Copa Bolivia y quedará recordado no solo por el resultado, sino por la inédita experiencia de ver un clásico cruceño vivido en dos estadios con emociones completamente opuestas.

