Se grabó comiendo la última comida que preparó su madre y conmovió a millones en TikTok

Una historia cargada de emoción se volvió viral en TikTok. Daniela Vidotto, una usuaria brasileña, publicó un video en el que se graba comiendo la última empanada que su madre había preparado antes de fallecer, un gesto íntimo de amor y despedida que conmovió a millones.

“Comiéndome la última empanada congelada que mi madre dejó antes de fallecer”, escribió Daniela en la descripción del clip, que superó los 2,8 millones de reproducciones, más de 382 mil “me gusta” y 13 mil comentarios.

En las imágenes, la joven aparece sentada, probando pequeños bocados mientras intenta contener la emoción. A medida que el video avanza, sus ojos se llenan de lágrimas y su familia se acerca para abrazarla. En pantalla se lee otra frase que resume el espíritu del momento: “Menos mal que todavía los tengo a ustedes”.

La publicación se complementa con una reflexión sobre el duelo y el valor de los recuerdos:

“No es fácil vivir el duelo, pero siempre queda un recuerdo”, escribió Daniela.

El video generó una ola de mensajes de apoyo y empatía. “Las madres deberían ser eternas”, “Ese sabor va a quedar en la memoria para siempre” y “Lloré con vos”, fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación, que también se replicó en otras plataformas.

Video:

