“¡No podés pedir una oferta!”: su cita pidió jamón y queso y ella decidió no verlo más

Una usuaria de TikTok generó un intenso debate al revelar que decidió no volver a ver a un chico porque pidió una oferta en una fiambrería.
06/11/2025 22:43
Las primeras citas siempre vienen cargadas de nervios, expectativas y, claro, detalles que de alguna manera definen si algo puede seguir o no.
Una usuaria de TikTok, @anto.larobina, compartió una divertida historia sobre cómo dejó de salir con un chico después de que en la primera cita él pidiera una oferta de jamón y queso.
"Yo me dejé de ver con un chico, porque fuimos de compras y pidió la oferta de jamón y queso", confesó en el video. "Se que suena superficial y seguramente mal, pero no me lo hubiese bajado si yo ya estaría en pareja hace tiempo con esa persona, porque bueno que sé yo vamos tirando para el mismo lado, pero ‘yo recién te conozco no podés ir a pedir una oferta’ pienso que sos un rata", explicó.
El video se viralizó rápidamente, con más de 800 mil reproducciones y miles de comentarios de otras chicas compartiendo sus propias razones “superficiales” para cortar con alguien.
Entre las historias más comentadas, una chica reveló que dejó de salir con un chico porque “usaba mocasines”, mientras que otra contó que su cita terminó cuando el chico dejó el auto prendido tanto rato que se le terminó la batería, y tuvo que ayudarlo a empujarlo.
