Policial

VIDEO: Observe cómo un sujeto roba pertenencias en varias discotecas de La Paz

Cámaras de seguridad captaron a un hombre aprovechar el descuido de los asistentes a diferentes locales nocturnos para sustraer pertenencias de valor.

Red Uno de Bolivia

06/11/2025 11:25

La Paz

Un hombre fue captado por cámaras de seguridad robando en distintas discotecas de la ciudad de La Paz, utilizando el mismo modus operandi en cada lugar. Las imágenes fueron obtenidas de sistemas de videovigilancia de varios establecimientos nocturnos.

Según denuncian ciudadanos, el sujeto ingresa a las discotecas cuando la fiesta está en su punto más alto, mientras los asistentes bailan y disfrutan de la noche. Así, aprovecha estos momentos de descuido para sustraer pertenencias de valor como celulares, carteras y mochilas.

Las autoridades informaron que el hombre ya fue plenamente identificado y que su forma de operar se repite en varios locales de la ciudad.

Por este motivo, llaman a la población a extremar precauciones y cuidar sus pertenencias durante las salidas nocturnas, con el fin de evitar nuevos robos en espacios de diversión.

 

